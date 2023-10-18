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Найцікавіші товариські поєдинки за участю майбутніх учасників Євро-2024.

Вчора ввечері і сьогодні вночі відбулися два цікаві товариські матчі.

У першому поєдинку збірна Франції впевнено обіграла Шотландію із рахунком 4:1.

У складі французів голами відзначилися Кіліан Мбаппе та Кінгслі Коман, а Бенжамен Павар оформив дубль. У складі гостей єдиний м'яч забив Біллі Гілмор.

Франція – Шотландія 4:1

Голи: Павар, 16, 24, Мбаппе, 41 (з пенальті), Коман, 70 — Гілмор, 11.

Франція: Меньян, Ернандес, Конате (Люкеба, 87), Павар, Клос, Чуамені (Камара, 76), Камавінга, Мбаппе (Коло-Муані, 87), Грізманн (Фофана, 76), Дембеле (Коман, 64), Жиру (Тюрам, 64).

Шотландія: Келлі (Кларк, 46), Тейлор, Паттерсон (Макгінн, 89), Маккенна, Купер (Суттар, 64), Гендрі, Маклін (Крісті, 76), Гілмор (Армстронг, 76), Мактоміней, Фергюсон, Адамс (Браун, 64).

Попередження: Паттерсон, Купер, Тейлор.

У другій зустрічі Німеччина не змогла обіграти збірну Мексики. Матч, який відбувся у Філадельфії (США), закінчився з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 25 хвилині зусиллями Антоніо Рюдігера, але через 12 хвилин Уріель Антуна зрівняв цифри на табло. Потім на початку другого тайму Ерік Санчес вивів мексиканців вперед, але через чотири хвилини Ніклас Фюллькруг зрівняв рахунок.

Це була друга гра для німців під керівництвом нового головного тренера Юліана Нагельсманна, а в першому Німеччина обіграла США (3:1).

Мексика – Німеччина 2:2

Голи: Антуна, 37, Санчес, 47 — Рюдігер, 25, Фюллькруг, 51.

Мексика: Очоа, Гальярдо, Васкес, Монтес, Санчес, Ромо (Чавес, 61), Альварес, Лосано (Уерта, 81), Санчес (Кордова, 61), Антуна (Пінеда, 82), Хіменес (Мартін, 77).

Німеччина: тер Штеген, Госенс (Раум, 65), Рюдігер, Та, Зюле (Тшау, 59), Гюндоган, Гросс (Горецка, 46), Вірц (Гофман, 65), Мусіала (Беренс, 87), Сане, Мюллер (Фюллькруг, 46).

Попередження: Альварес — Госенс.