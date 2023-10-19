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Уругваєць все ж може знову пограти зі старими знайомими із Барселони.

Зірковий центрфорвард Греміо Луїс Суарес може стати новачком Інтер Маямі. Нагадаємо, що в цьому клубі грають його колишні одноклубники із Барселони — Мессі, Альба і Бускетс.

Раніше повідомлялось, що Суарес залишить свій поточний клуб наприкінці 2023 року. Уругваєць домовився з Греміо про передчасне припинення співпраці. За повідомленнями Goal.com, Луїс приєднається до американського клубу. Головний тренер Херардо Мартіно вже включив уругвайського форварда до своїх планів наступного сезону.

Нагадаємо, Луїс Суарес перейшов до Греміо взимку 2023 року вільним агентом. З того моменту він провів за бразильський клуб 31 матч, забив 13 голів та віддав 9 результативних передач.