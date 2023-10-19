Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер збірної України прокоментував жовтневу міжнародну павзу.

За час жовтневої міжнародної павзи збірна України здобула важливі перемоги над Північною Македонією (2:0) та Мальтою (3:1).

Після завершення чергового циклу, гравці зібрались у Львові задля зустрічі з пресою та вболівальниками в музейно-культурному комплексі пивної історії Львіварня.

Воротар "синьо-жовтих" Георгій Бущан поділився враженнями від останніх виступів команди.

"У футболі все можливо. Матимемо час підготуватись до Італії, головне, щоб травми обходили наших гравців. Той матч буде вирішальним, докладемо всіх зусиль, аби добитись результату.

Наскільки важлива підтримка вболівальників на стадіоні? Гра за клуб і збірну — зовсім різні емоції. Коли ти виходиш на стадіон під час поєдинку національної команди й чуєш підтримку рідних уболівальників, то це додає тобі сил. Тобі хочеться віддавати все задля результату", — заявив український виконавець.

Заключний матч відбіркового раунду чемпіонату Європи-2024 збірна України проведе в номінально домашніх умовах проти Італії 20 листопада.