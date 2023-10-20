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Наступного місяця "синьо-жовті" розпочнуть відбіркову кампанію на Євро-2024.

Головний тренер юнацької збірної України Олег Кузнецов підбив підсумки виступів "синьо-жовтих" на міжнародному турнірі в Південній Кореї.

Нагадаємо, у Сеулі Україна поступилася Південній Кореї (2:4), після чого обіграла В'єтнам (3:2) та Марокко (4:3), що принесло "синьо-жовтим" друге місце після господарів турніру.

"Можу однозначно сказати, що збір я занесу до активу нашій збірній. Поєдинки, що пройшли, підуть на користь колективу перед кваліфікаційним раундом чемпіонату Європи.

Якщо кілька років тому Південна Корея була на других-третіх ролях у своєму регіоні, то зараз вона помітно додала. На рівні юнацьких збірних ця команда виглядає дуже пристойно. Марокко — одна з найкращих команд на африканському континенті, причому практично всі футболісти виступають у хороших європейських клубах. Та й В'єтнам — добре навчена команда, футболісти знають, що робити на полі. Можливо, гравцям трохи не вистачає зросту, але вони б'ються до кінця… Таких ігор в Україні ми навряд чи знайшли б, тому можна лише висловити подяку керівництву УАФ за те, що вдалося зіграти з такими, можна сказати, екзотичними командами.

Поразка в першому матчі від Південної Кореї через акліматизацію? Певною мірою це так і є. Це був якраз третій день нашого перебування там. До того ж варто зазначити, що ми добу добиралися до Варшави, потім був 11-годинний переліт до Південної Кореї, та й різниця в часі в порівнянні з Україною — шість годин. Не можу не відзначити й харчування, яке було гостре, не звичне для нас. Утім, гадаю, якби перший матч у нас був із В'єтнамом, то результат у грі з господарями, можливо, був би й іншим.

Не скажу у відсотковому відношенні, але 17—18 гравців є в обоймі. Хоча я розумію, що можуть виникнути форс-мажорні обставини, адже хтось може зазнати травми, захворіти. Важливо, що нам удалося побачити у справі багато новачків, тож хтось із них також може опинитися серед тих футболістів, хто поїде на кваліфікацію.

Якщо плани не зміняться, то з Києва до Польщі ми вирушаємо 11-го числа. 12-го вилітаємо на Мальту, і перший матч у нас 15-го", - наводить слова Кузнецова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, що 15-21 листопада юнацька збірна України гратиме у кваліфікаційному раунді Євро-2024. За підсумками жеребкування "синьо-жовті" зустрінуться з командами Словаччини, Косова та Мальти.