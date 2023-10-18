Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розглядає альтернативні варіанти потрапляння на Євро-2024 для команди Сергія Реброва.

За минулі два тижні пройшли чергові матчі відбірного циклу Євро-2024, за підсумками яких визначилось багато учасників основного етапу турніру.

У двох останніх матчах збірна України обіграла Північну Македонію (2:0) та Мальту (3:1).

Таким чином, після семи ігор Україна піднялася на друге місце у групі, обігнавши Італію на три очки, але має гру в запасі. Тим часом Англія забезпечила собі місце на чемпіонаті Європи 2024.

За регламентом дві найкращі збірні з кожної групи потрапляють на Євро (20 учасників), а ще три національні команди стануть відомими після матчів плей-оф.

Football.ua розглянув альтернативні варіанти проходу на Євро-2024 для команди Сергія Реброва, якщо їй не вдасться випередити Італію у відбірковій групі. У найгіршому випадку "синьо-жовті" опиняться на третьому місці у групі після Італії. Якщо італійці обіграють македонців, то Україні потрібна буде лише перемога у матчі проти Італії.

Як проходитиме плей-оф?

Три путівки на майбутній чемпіонат Європи будуть розіграні серед 12 національних команд, які будуть поділені на три різні сітки (Дивізіон А, Дивізіон В та Дивізіон С) по чотири збірні в кожній. Переможець кожної сітки отримає заповітне місце на Євро-2024.

Хто потрапить до плей-оф?

Наразі вже відомі імена 12 збірних, які забронювали собі місце у плей-оф – це переможці груп кожного з трьох найвищих дивізіонів.

Ліга А: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія;

Ліга В: Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Сербія, Шотландія;

Ліга С: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.

Якщо одна з цих збірних не вийде на Євро-2024 через відбіркові групи, то на них чекає плей-оф у сітці свого дивізіону. При цьому Іспанія, Шотландія та Туреччина вже пройшли далі.

Ще залишилося достатньо ігор, тож можна припустити, що багато хто з представлених команд ще забронює собі місце на Євро-2024, і в такому разі їх замінять інші збірні. Їхнє розташування по дивізіонам залежатиме від їхнього рейтингу в Лізі націй.

Наприклад, якщо одна з чотирьох найкращих команд Дивізіону А вийде на Євро-2024 через групу, то в плей-оф її замінить Данія, а потім була б Португалія, але вона вже гарантувала собі прохід на чемпіонат Європи.

Рейтинг Дивізіону А:

1. Нідерланди

2. Хорватія

3. Іспанія*

4. Італія

5. Данія

6. Португалія*

7. Бельгія*

8. Угорщина

9. Швейцарія

10. Польща

11. Франція*

12. Австрія*

13. Чехія

14. Англія*

15. Уельс

* — команда, яка вже гарантувала собі місце на Євро-2024

Як бачимо більшість збірних і так може забезпечити собі місце на Євро-2024 без плей-оф, що помітно скоротить список найсильніших суперників і їх може залишитись менше чотирьох... що далі?

Далі першою командою, яка "підвищиться" у класі стане Естонія, як найкраща команда Дивізіону D. Якщо цього буде недостатньо, буде взято наступну команду за рейтингом, але тільки з тих, хто не зміг пробитися до плей-оф свого дивізіону.

Які шанси збірної України?

Зараз Україна посідає 22 місце у рейтингу Ліги націй, а якщо не брати до уваги господарів майбутнього Євро-2024 — Німеччину, то — 21. Таким чином, Україна — друга на підхопленні в Дивізіоні B після Фінляндії.

У минулому розіграші з Ліги А на Євро відібралися 11 із 12 команд, але цього року у кращому дивізіоні зібралося 15 і якщо 14 збірних потраплять на Євро-2024, то "синьо-жовті" потраплять до плей-оф через Дивізіон А.

За поточними розкладами Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія є тими збірними, які перешкоджають нам шлях по сітці Дивізіону В. Для плей-оф потрібно, щоби як мінімум дві збірні з цього списку потрапили на Євро-2024 через відбірну групу.

Група А

ГРУПА A Поз Збірна М В Н П Заб Про Різн О 1 Іспанія 6 5 0 1 19 3 16 15 2 Шотландія 6 5 0 1 12 3 9 15 3 Норвегія 7 3 1 3 11 9 2 10 4 Грузія 6 2 1 3 9 13 -4 7 5 Кіпр 7 0 0 7 2 25 -23 0

Шотландія разом із Іспанією вже забезпечила собі місце на Євро-2024, завдяки чому Фінляндія піднялася до плей-оф.

Група G

ГРУПА G Поз Збірна М В Н П Заб Про Різн О 1 Угорщина 6 4 2 0 11 4 7 14 2 Сербія 6 3 1 2 10 6 4 10 3 Чорногорія 5 2 2 1 5 5 0 8 4 Литва 7 1 3 3 8 12 -4 6 5 Болгарія 6 0 2 4 3 10 -7 2

У Сербії "найлегший" суперник з першого кошика в групі — це Угорщина, але в очному матчі угорці були сильнішими за сербів. Для нас необхідно, щоб в останньому матчі серби обіграли Болгарію, або сподіватися на втрату очок для Чорногорії в одному з двох поєдинків, що залишилися. Як бачимо, шанси досить непогані.

Група Н

ГРУПА H Поз Збірна М В Н П Заб Про Різн О 1 Словенія 8 6 1 1 17 6 11 19 2 Данія 8 6 1 1 17 7 10 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12 9 3 15 4 Фінляндія 8 4 0 4 12 9 3 12 5 Північна Ірландія 8 2 0 6 7 9 -2 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1 26 -25 0

Фінляндія має досить заплутану і рівну групу, в якій вони несподівано не змогли поборотися за пряму путівку на Євро-2024 — їм світить місце в плей-оф і не більше.

Група І

ГРУПА I Поз Збірна М В Н П Заб Про Різн О 1 Швейцарія 7 4 3 0 20 8 12 15 2 Румунія 7 3 4 0 11 4 7 13 3 Ізраїль 6 3 2 1 7 7 0 11 4 Косово 7 1 4 2 8 8 0 7 5 Білорусь 8 1 3 4 7 14 -7 6 6 Андорра 7 0 2 5 3 15 -12 2

Через пропуск матчів Ізраїль зробив ситуацію у своїй групі незрозумілою. У разі перемог ізраїльтяни вийшли на перше місце, а поки що посідають третє місце. У разі поразок чи нічиїх також були б кандидатами у плей-оф.

Група J

ГРУПА J Поз Збірна М В Н П Заб Про Різн О 1 Португалія 8 8 0 0 32 2 30 24 2 Словаччина 8 5 1 2 11 5 6 16 3 Люксембург 8 3 2 3 8 18 -10 11 4 Ісландія 8 3 1 4 15 10 5 10 5 Боснія і Герцеговина 8 3 0 5 7 14 -7 9 6 Ліхтенштейн 8 0 0 8 1 25 -24 0

Боснія і Герцеговина не змогла протистояти своїм найкращим суперникам у групі, через що вона також буде представлена у плей-оф.

Як бачимо, Шотландія вже пройшла на Євро-2024, а Сербія може зробити це у заключних матчах, навіть за допомогою суперників. Якщо сербам не вдасться вийти на Євро, то залишається лише Ізраїль, бо боснійці та фіни вже нас підставили.

Таким чином, якщо Україна не зможе потрапити на Євро-2024 через відбірну групу, то для плей-оф їй потрібно:

- щоб на Євро-2024 безпосередньо пробилися Сербія чи Ізраїль;

- щоб на Євро-2024 безпосередньо пробилися 13 із 15 команд Ліги А.

За підсумками минулих матчів можна зробити висновок, що на Євро-2024 через групи точно не потрапить Вельс чи Хорватія. Така ж ситуація існує для Польщі та Чехії, які знаходяться в одній групі і є велика ймовірність, що вони пропустять Албанію, і хтось із них залишиться за бортом.

Таким чином, потрібно сподіватися, щоб Нідерланди, Данія, Угорщина та Швейцарія пробилися на Євро-2024 через групи, і лише тоді Україна зможе зіграти плей-оф через сітку Дивізіону А, де суперниками можуть бути Хорватія, Польща та Естонія.

Гіркий досвід матчів плей-оф у нас вже достатній, тож сподіваємося на вдалі виступи збірної України у кваліфікації — залишилося зовсім небагато...