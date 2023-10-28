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Роббі Фаулер покинув Аль-Кадсію.

Саудівський клуб Аль-Кадсія у своєму твіттері оголосив про звільнення головного тренера команди Роббі Фаулера.

48-річний англієць очолював команду з другого дивізіону Саудівської Аравії з липня цього року.

Причини звільнення не розголошуються, але вони явно не в результатах – у восьми турах Аль-Кадсія здобула шість перемог та двічі зіграла внічию. Єдина поразка при Роббі була у Кубку проти Аль-Таавуна (0:2).

Також зазначимо, що Аль-Кадсія практично моментально оголосила, що новим наставником команди став іспанець Мічел Гонсалес, який раніше очолював низку іспанських клубів, включаючи Севілью та Малагу, а також Марсель та Олімпіакос.