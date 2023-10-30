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Футболіст поділився думками щодо завершення кар'єри.

Еден Азар поділився думками щодо завершення кар'єри та подальших планів - повідомляє журналіст Бен Якобс.

"Я насолоджуюся життям, сім'єю та дітьми. Я можу робити те, що хочу. Це ідеальне життя. На даний момент я не сумую за грою у футбол.

Побачимо через кілька місяців. Мої діти попросили мене прийти на церемонію Золотого м'яча, тож я сказав: "Добре, давайте поїдемо та проведемо ніч у Парижі!".

Еден завершив кар'єру цього року після завершення контракту із мадридським Реалом.