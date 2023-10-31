Інше

Збір благополучно було закрито.

Снайперське відділення, роти вогневої підтримки ТРО ЗСУ, 206 БТрО, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку фронту, потребувало термінової допомоги з придбанням power station, який розширить можливості наших бійців.

Вони звернулися до Football.ua, після чого був відкритий збір на 100 тис. грн. З початку планувалось, що буде придбана одна зарядна станція, але у підсумку бійці отримали дві станції (на цю ж суму).

"Дякуємо усім, хто долучився до придбання Ecoflow", — подякували бійці за допомогу.