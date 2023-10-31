Відбулася група поєдинків у рамках 1/8 фіналу Кубка Саудівської Аравії.
ФК Аль-Іттіхад
31 жовтня 2023, 22:51
Сьогодні, 31 жовтня, відбулася частина матчів 1/8 фіналу Кубка Саудівської Аравії.
У першій грі Аш-Шабаб у гостях обіграв Аль-Фатех за підсумками додаткового часу з рахунком 2:1. У складі гостей дублем відзначився Яннік Феррейра Карраско, а у господарів єдиний м'яч забив Крістіан Тельйо.
Аль-Фатех — Аш-Шабаб 1:2 (після д.ч.)
Голи: Тельйо, 24 — Карраско, 59, 115.
У другій зустрічі Ан-Наср на своєму полі мінімально обіграв Аль-Іттіфак із рахунком 1:0. Перемогу команді, в якій виступає португалець Кріштіану Роналду, який отримав жовту картку, приніс забитий м'яч у виконанні Садіо Мане.
Також зазначимо, що в матчі було два вилучення: на 11 компенсованій хвилині до першого тайму був вилучений Андерсон Таліска у господарів, а потім на 89 хвилині червону картку отримав Алі Абдуллах Хаззазі.
Ан-Наср — Аль-Іттіфак 1:0 (після д.ч.)
Гол: Мане, 107.
У третій зустрічі Аль-Іттіхад у гостях впевнено обіграв Аль-Фейху з рахунком 3:0. У складі переможців голом відзначився Карім Бензема, а оформлений дубль на рахунку Абдерразака Хамдалли.
Аль-Фейха — Аль-Іттіхад 0:3
Голи: Хамдалла, 5, 87, Бензема, 90+4.
Насамкінець Аль-Іхлі поступився Абхе з рахунком 1:2. У складі господарів єдиним голом відзначився Ріяд Марез, який реалізував пенальті. Перемогу гостям принесли голи Ахмеда Абду та Карла Токо-Екамбі, який також зробив асист.
Аль-Ахлі — Абха 1:2
Голи: Марез, 45+8 (з пенальті) — Абду, 45+2, Токо-Екамбі, 67.