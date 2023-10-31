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Відбулася група поєдинків у рамках 1/8 фіналу Кубка Саудівської Аравії.

Сьогодні, 31 жовтня, відбулася частина матчів 1/8 фіналу Кубка Саудівської Аравії.

У першій грі Аш-Шабаб у гостях обіграв Аль-Фатех за підсумками додаткового часу з рахунком 2:1. У складі гостей дублем відзначився Яннік Феррейра Карраско, а у господарів єдиний м'яч забив Крістіан Тельйо.

Аль-Фатех — Аш-Шабаб 1:2 (після д.ч.)

Голи: Тельйо, 24 — Карраско, 59, 115.

У другій зустрічі Ан-Наср на своєму полі мінімально обіграв Аль-Іттіфак із рахунком 1:0. Перемогу команді, в якій виступає португалець Кріштіану Роналду, який отримав жовту картку, приніс забитий м'яч у виконанні Садіо Мане.

Також зазначимо, що в матчі було два вилучення: на 11 компенсованій хвилині до першого тайму був вилучений Андерсон Таліска у господарів, а потім на 89 хвилині червону картку отримав Алі Абдуллах Хаззазі.

Ан-Наср — Аль-Іттіфак 1:0 (після д.ч.)

Гол: Мане, 107.

У третій зустрічі Аль-Іттіхад у гостях впевнено обіграв Аль-Фейху з рахунком 3:0. У складі переможців голом відзначився Карім Бензема, а оформлений дубль на рахунку Абдерразака Хамдалли.

Аль-Фейха — Аль-Іттіхад 0:3

Голи: Хамдалла, 5, 87, Бензема, 90+4.

Насамкінець Аль-Іхлі поступився Абхе з рахунком 1:2. У складі господарів єдиним голом відзначився Ріяд Марез, який реалізував пенальті. Перемогу гостям принесли голи Ахмеда Абду та Карла Токо-Екамбі, який також зробив асист.

Аль-Ахлі — Абха 1:2

Голи: Марез, 45+8 (з пенальті) — Абду, 45+2, Токо-Екамбі, 67.