Україна

Наставник житомирської команди поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував перемогу своєї команди у серії післяматчевих пенальті проти Олександрії у чвертьфіналі Кубку України.

"Багато емоцій. У нас були моменти перемогти в основний час, але не вистачило пасу, щоб хтось із гравців поставив крапку. Однак це Кубок. Це чудово. Це футбольне свято для вболівальників і для нас. Утім, завтра вже готуємось до наступного матчу.

Не треба чекати пенальті. Треба все робити за 90 хвилин. На нас зараз очікує багато ігор, але наша команда має справжній чоловічий характер. Ми відновимось і будемо готуватись далі", - наводить слова Калітвінцева прес-служба клубу.

Зазначимо, що окрім Полісся, у півфінали Кубка України пройшли Шахтар, Чорноморець та Ворскла.