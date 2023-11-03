Складено рейтинг найкращих гравців чемпіонатів світу.
ПЕЛЕ, GETTY IMAGES
03 листопада 2023, 11:45
Видання FourFourTwo опублікувало свій рейтинг найкращих гравців в історії чемпіонатів світу. В списку 33 футболісти.
Очолив рейтинг Пеле, Мессі посів друге місце, а Мбаппе став сьомим.
Топ-10 найкращих гравців в історії чемпіонатів світу:
1. Пеле (Бразилія)
2. Ліонель Мессі (Аргентина)
3. Дієго Марадона (Аргентина)
4. Роналдо (Бразилія)
5. Зінедін Зідан (Франція)
6. Франц Бекенбауер (Німеччина)
7. Кіліан Мбаппе (Франція)
8. Ейсебіо (Португалія)
9. Мирослав Клозе (Німеччина)
10. Гаррінча (Бразилія)
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