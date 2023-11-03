Україна

Наставник "городян" поділився своїми думками після гри з Полісся.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку своєї команди у серії післяматчевих пенальті у чвертьфінальному матчі Кубку України проти Полісся.

"Справжній ажіотаж, у кінці пенальті, лотерея, в якій ми, на жаль, не перемогли, тому вітаємо Полісся з виходом у наступний етап. Ми будемо працювати. Найголовніше тепер відновитись до матчу в чемпіонаті з Дніпром-1.

Ми зробимо тактичний аналіз помилок. Хлопцям я подякував, бо вони молодці, бились до кінця. У цій кубковій грі до кінця не було зрозуміло, хто переможе. Пенальті ж – це лотерея, де трохи більше везіння було на боці Полісся.

Я хочу, щоб хлопці розуміли, і їхня молода психологія не вмикала режим усе пропало. Це спорт, це футбол. Завжди перемагає сильніший. А ми повинні стати в наступній грі сильнішими. Ось і все. Потрібно забувати цю гру й уже думати про Дніпро-1", - наводить слова Ротаня прес-служба житомирського клубу.

Раніше Football.ua підбив підсумки та проаналізував минулі матчі 1/4 фіналу Кубку України.