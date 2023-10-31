Позаду залишилися одразу чотири країни, які мають по чотири нагороди.
Ліонель Мессі, Getty Images
31 жовтня 2023, 21:23
Вчора, 30 жовтня, нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі отримав Золотий м'яч.
Для нього та його країни це був восьмий Золотий м'яч, що є абсолютним рекордом, повідомляє Barça Buzz.
Завдяки восьмій нагороді Аргентина випередила одразу чотири країни, футболісти яких вибороли по сім Золотих м'ячів.
Рейтинг країн за кількістю отриманих Золотих м'ячів:
1. Аргентина — 8 (Ліонель Мессі)
2. Німеччина – 7 (п'ять гравців)
3. Франція – 7 (5)
4. Португалія – 7 (3)
5. Нідерланди – 7 (3)
6. Італія — 5 (5)
7. Англія — 5 (4)
8. Бразилія — 5 (3)
Раніше Мессі заявив, що думає, що це був його останній Золотий м'яч у кар'єрі.