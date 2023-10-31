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Позаду залишилися одразу чотири країни, які мають по чотири нагороди.

Вчора, 30 жовтня, нападник збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі отримав Золотий м'яч.

Для нього та його країни це був восьмий Золотий м'яч, що є абсолютним рекордом, повідомляє Barça Buzz.

Завдяки восьмій нагороді Аргентина випередила одразу чотири країни, футболісти яких вибороли по сім Золотих м'ячів.

Рейтинг країн за кількістю отриманих Золотих м'ячів:

1. Аргентина — 8 (Ліонель Мессі)

2. Німеччина – 7 (п'ять гравців)

3. Франція – 7 (5)

4. Португалія – 7 (3)

5. Нідерланди – 7 (3)

6. Італія — 5 (5)

7. Англія — 5 (4)

8. Бразилія — 5 (3)

Раніше Мессі заявив, що думає, що це був його останній Золотий м'яч у кар'єрі.