46-річний англієць очолив команду у січні 2021 року.
Філ Невілл, ФК Інтер Маямі
02 червня 2023, 08:30
Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Філа Невілла.
Керівництво клубу ухвалило рішення відправити у відставку 46-річного англійця через незадовільні результати.
Невілл очолив Інтер у січні 2021 року, а до цього він працював із жіночою збірною Англії.
У регулярному чемпіонаті МЛС у Інтера чотири поразки поспіль. Після 15 матчів команда з Маямі набрала 15 очок і посідає останнє, 15 місце у Східній конференції МЛС.
Зазначимо, що у складі Інтера виступає український захисник Сергій Кривцов.
Раніше повідомлялося, що Інтер може підписати контракт із Ліонелем Мессі, який має намір залишити ПСЖ.