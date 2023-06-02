Северная Америка

46-річний англієць очолив команду у січні 2021 року.

Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Філа Невілла.

Керівництво клубу ухвалило рішення відправити у відставку 46-річного англійця через незадовільні результати.

Невілл очолив Інтер у січні 2021 року, а до цього він працював із жіночою збірною Англії.

У регулярному чемпіонаті МЛС у Інтера чотири поразки поспіль. Після 15 матчів команда з Маямі набрала 15 очок і посідає останнє, 15 місце у Східній конференції МЛС.

Зазначимо, що у складі Інтера виступає український захисник Сергій Кривцов.

Раніше повідомлялося, що Інтер може підписати контракт із Ліонелем Мессі, який має намір залишити ПСЖ.