Інше

Футболіст вирішив завершити цю пригоду.

Александр Сонг офіційно завершив кар'єру - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Попереднім клубом опорного півзахисника був Арта-Солар.

Також він виступав у складах Арсеналу, Барселони, Чарльтона, Вест Гема та інших колективах.

Александр провів 419 матчів на клубному рівні та 49 матчів за збірну Камеруну. За всю свою клубну кар'єру він забив 13 голів і віддав 32 результативні передачі, більшість з яких за Арсенал, у тому числі 11 у сезоні-2011/12, після якого він перейшов до іспанської команди.