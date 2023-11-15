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Новація в системі штрафів перебуває на етапі розгляду.

Останнім часом напруга довкола суддівських рішень під час гри набула чималого рівня, тому футбольні законодавці вирішили знайти спосіб зменшення тиску на арбітрів бодай під час безпосередньо подій на полі.

Наразі в ФІФА розглядають варіант покарання для футболістів у вигляді штрафу тривалістю в 10 хвилин, під час яких винуватець перебуватиме за межами ігрового майданчика, за прикладом хокею.

Як повідомляє британська преса, така можливість наразі існує тільки у вигляді обговорень профільних комітетів.

Нагадаємо, що нещодавно криворізький Кривбас висунув кілька пропозицій щодо покращення якості роботи арбітрів у українському футболі.