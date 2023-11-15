Новація в системі штрафів перебуває на етапі розгляду.
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15 листопада 2023, 12:09
Останнім часом напруга довкола суддівських рішень під час гри набула чималого рівня, тому футбольні законодавці вирішили знайти спосіб зменшення тиску на арбітрів бодай під час безпосередньо подій на полі.
Наразі в ФІФА розглядають варіант покарання для футболістів у вигляді штрафу тривалістю в 10 хвилин, під час яких винуватець перебуватиме за межами ігрового майданчика, за прикладом хокею.
Як повідомляє британська преса, така можливість наразі існує тільки у вигляді обговорень профільних комітетів.
Нагадаємо, що нещодавно криворізький Кривбас висунув кілька пропозицій щодо покращення якості роботи арбітрів у українському футболі.