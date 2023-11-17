Інше

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 16 листопада 2023 року, 21:45.

Збірна Португалії, яка вже гарантувала собі участь на наступному чемпіонаті Європи, здобула впевнену перемогу над Ліхтенштейном.

Голам за португальців відзначилися Кріштіану Роналду та Жоау Канселу, тоді як м'яч Гонсалу Рамуша наприкінці зустрічі не зарахували.

Огляд матчу:

Ліхтенштейн — Португалія 0:2

Голи: Роналду, 46, Канселу, 57