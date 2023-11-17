Збірна Португалії, яка вже гарантувала собі участь на наступному чемпіонаті Європи, здобула впевнену перемогу над Ліхтенштейном.

Голам за португальців відзначилися Кріштіану Роналду та Жоау Канселу, тоді як м'яч Гонсалу Рамуша наприкінці зустрічі не зарахували.

Огляд матчу:

 

Ліхтенштейн — Португалія 0:2
Голи: Роналду, 46, Канселу, 57