Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 16 листопада 2023 року, 21:45.
ФОТО: FACEBOOK.COM/SFZOFFICIAL
17 листопада 2023, 07:40
Словаччина змогла гарантувати собі перепуску на ЄВРО-2024 за тур до закінчення відбору, обігравши в результативному матчі Ісландію — 4:2.
Завдяки цій перемозі в активі підопічних Франческо Кальцони 19 набраних очок, через що вони стали недосяжними для сенсаційного Люксембурга.
Словаччина - Ісландія 4:2
Голи: Куцка, 30, Дуда, 36, Гараслін, 47, 55 - Оскарссон, 17, Гудйонсен, 74