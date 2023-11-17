Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 16 листопада 2023 року, 21:45.

Словаччина змогла гарантувати собі перепуску на ЄВРО-2024 за тур до закінчення відбору, обігравши в результативному матчі Ісландію — 4:2.

Завдяки цій перемозі в активі підопічних Франческо Кальцони 19 набраних очок, через що вони стали недосяжними для сенсаційного Люксембурга.

Словаччина - Ісландія 4:2

Голи: Куцка, 30, Дуда, 36, Гараслін, 47, 55 - Оскарссон, 17, Гудйонсен, 74