Ліонель Мессі дав коментар після матчу з Уругваєм.
Ліонель Мессі, GETTY IMAGES
17 листопада 2023, 09:11
Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку від Уругваю (1:2) в матчі відбору на ЧС-2026.
"Нам було некомфортно всю гру. В Уругваю атлетична команда, вони добре взаємодіють один з одним. Проти них завжди так", – сказав форвард збірної Аргентини.
Відзначимо, що "Альбіселесте" зазнали домашньої поразки від Уругваю, перервавши 14-матчеву безпрограшну серію.
Таким чином, уругвайці підіймаються на друге місце, відставання від аргентинців складає два очка.