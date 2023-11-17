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Ліонель Мессі дав коментар після матчу з Уругваєм.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку від Уругваю (1:2) в матчі відбору на ЧС-2026.

"Нам було некомфортно всю гру. В Уругваю атлетична команда, вони добре взаємодіють один з одним. Проти них завжди так", – сказав форвард збірної Аргентини.

Відзначимо, що "Альбіселесте" зазнали домашньої поразки від Уругваю, перервавши 14-матчеву безпрограшну серію.

Таким чином, уругвайці підіймаються на друге місце, відставання від аргентинців складає два очка.