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Слова Ліонеля Мессі після матчу з Уругваєм.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував поразку від Уругваю (1:2) в матчі відбору на ЧС-2026.

"Ми знали, яка гра на нас чекає. Нам було складно. Вони діють інтенсивно, за збірну Уругваю грають фізично сильні гравці. Вони швидкі у півзахисті. Нам було важко знайти свій футбол.

Видно руку Б'єлси. У всіх командах, де він працював, у тому числі й у збірній Аргентини, було видно його руку. У них добрий склад, вони добре грають.

Колись ми мали програти, це перевірка. Я вже давно казав, що таке може статися. Тепер ми повинні прийти до тями й сильно зіграти проти Бразилії", – сказав капітан збірної Аргентини.

Таким чином, уругвайці підіймаються на друге місце, відставання від аргентинців складає два очка.