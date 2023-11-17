Інше

Лідер "Пентакампеоне" отримав травму.

В 5 турі відбору на чемпіонат світу 2026 року збірна Бразилії поступилась колумбійцям з рахунком 1:2. В цьому поєдинку травму отримав лідер бразильської збірної Вінісіус Жуніор. Футболіст прокоментував свій стан та розповів, чи зможе взяти участь в матчі з Аргентиною.

"Думаю, це та сама травма, що й минулого разу. Я пришвидшився і відчув задню.

Матч проти Аргентини? Думаю, буде складно. З огляду на те, що говорять лікарі, я думаю, що це малоймовірно. Але ми зробимо все можливе", – сказав Вінісіус.

Матч Бразилія — Аргентина відбудеться 22 листопада.

Нагадаємо, раніше травму отримав інший гравець Реала Едуардо Камавінга.