Лідер "Пентакампеоне" отримав травму.
ВІНІСІУС, GETTY IMAGES
17 листопада 2023, 13:00
В 5 турі відбору на чемпіонат світу 2026 року збірна Бразилії поступилась колумбійцям з рахунком 1:2. В цьому поєдинку травму отримав лідер бразильської збірної Вінісіус Жуніор. Футболіст прокоментував свій стан та розповів, чи зможе взяти участь в матчі з Аргентиною.
"Думаю, це та сама травма, що й минулого разу. Я пришвидшився і відчув задню.
Матч проти Аргентини? Думаю, буде складно. З огляду на те, що говорять лікарі, я думаю, що це малоймовірно. Але ми зробимо все можливе", – сказав Вінісіус.
Матч Бразилія — Аргентина відбудеться 22 листопада.
Нагадаємо, раніше травму отримав інший гравець Реала Едуардо Камавінга.