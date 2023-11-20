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Український захисник поділився своїми думками після гри з Люксембургом.

Захисник молодіжної збірної України Арсеній Батагов прокоментував минулий матч проти Люксембургу (4:0), у якому він відзначився голом.

"Не дуже часто буває в моїй кар’єрі, що я роблю результативні дії. Тому можу сказати, що матч вийшов вдалим. Плюс команда зіграла на нуль, що дуже добре. Був момент, коли ми не порозумілися із Салюком, а так суперник узагалі по воротах не бив.

Ми граємо в атакувальний футбол, добре комбінуємо, непогано пресингуємо, навіть можемо опускатися в обороні нижче — це для нас також не проблема, як було в поєдинку з Англією. Я вважаю, що ми — різнопланова команда, здатна грати в будь-якій системі. Зараз тут дуже сильна команда, ми готові виходити на Євро", - наводить слова Батагова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, свій наступний матч Україна проведе проти Азербайджану. Гра відбудеться завтра, 21 листопада, о 20:00 за київським часом.