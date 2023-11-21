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До вашої уваги пряма трансляція матчу відбору Євро-2025 між Україною та Азербайджаном, який розпочнеться 21 листопада о 20:00.

Сьогодні, 21 листопада, молодіжна збірна України продовжить свій шлях у відбірковій кампанії Євро-2025 (U-21).

Суперником команди Унаї Мельгоси буде національна команда Азербайджану. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

До цього "синьо-жовті" видали неймовірну серію з чотирьох перемог поспіль — в останній грі було розгромлено Люксембург (4:0).

Після чотирьох турів Україна набрала 12 очок та лідирує у своїй групі, випереджаючи Англію на три бали. Сербія має шість балів і третій рядок перед Азербайджаном (3), який має стільки ж очок, скільки Люксембург і Північна Ірландія.