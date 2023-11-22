Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Реакція італійця на скандальний епізод.

Колишній форвард збірної Італії Маріо Балотеллі прокоментував епізод з непризначеним пенальті у матчі відбору до Євро-2024 проти України (0:0), коли Крістанте наприкінці зустрічі сфолив на Мудрику.

"Якби на мені не поставили такий пенальті, то я б збожеволів. Це однозначно пенальті. Звісно, добре, що ми їдемо на Євро, але подумайте, якою б була наша реакція, якби такий момент стався з нами. Це пенальті. Крапка. Крістанте сфолив на Мудрику і це пенальті. Немає сумнівів. Але Доннарумма все одно відбив би цей одинадцятиметровий", — вважає Маріо.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.