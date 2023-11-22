Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Аргентини опинився в епіцентрі подій.

Матч шостого туру південноамериканської частини кваліфікації чемпіонату світу-2026 поміж Бразилією та Аргентиною на легендарному стадіоні Маракана мав стати прикрасою пізньою ночі за європейським часом.

Але в підсумку Суперкласіко вчергове відзначилось надмірним рівнем насилля в стосунках поміж уболівальників обох команд, що зрештою призвело до того, що капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі був змушений виводити свою команду назад у роздягальні одразу після національних гімнів обох країн.

Однак лідер аргентинців не встиг ухвалити це рішення до того, як основний голкіпер його команди, Еміліано Мартінес, атакував представника місцевої поліції у відповідь на надмірну жорстокість по відношенню до вболівальників Аргентини.

Emi Martínez pidiéndole a la policía que pare la represión contra los hinchas argentinos. pic.twitter.com/J94owQPgXN — Veronica Brunati (@verobrunati) November 22, 2023

Голкіпера в підсумку довелось відтягувати подалі від епіцентру протистояння.

Сама ж гра розпочалась із затримкою в 25 хвилин.