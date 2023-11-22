Голкіпер Аргентини опинився в епіцентрі подій.
Еміліано Мартінес, Getty Images
22 листопада 2023, 08:22
Матч шостого туру південноамериканської частини кваліфікації чемпіонату світу-2026 поміж Бразилією та Аргентиною на легендарному стадіоні Маракана мав стати прикрасою пізньою ночі за європейським часом.
Але в підсумку Суперкласіко вчергове відзначилось надмірним рівнем насилля в стосунках поміж уболівальників обох команд, що зрештою призвело до того, що капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі був змушений виводити свою команду назад у роздягальні одразу після національних гімнів обох країн.
Однак лідер аргентинців не встиг ухвалити це рішення до того, як основний голкіпер його команди, Еміліано Мартінес, атакував представника місцевої поліції у відповідь на надмірну жорстокість по відношенню до вболівальників Аргентини.
Голкіпера в підсумку довелось відтягувати подалі від епіцентру протистояння.
Сама ж гра розпочалась із затримкою в 25 хвилин.