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Думка тренера збірної Бразилії.

Головний тренер збірної Бразилії Фернандо Дініз прокоментував поразку від Аргентини у відборі за ЧС-2026.

"Грали дві збірні із традиціями, це дуже сильні команди. І хоча кількість ударів була приблизно однаковою, Бразилія створила значно більше небезпечних моментів. Аргентина не мала шансів – лише єдиний момент на кутовому, коли ми помилилися позиційно, і Отаменді забив. У нас були моменти в контратаках, не вистачило останнього пасу та завершення.

Ми були набагато ближчими до перемоги, ніж Аргентина. Вважаю результат доволі несправедливим.

Враховуючи всі обставини, це був якщо не найкращий, то один із найкращих наших матчів", – сказав тренер збірної Бразилії.

Раніше Мессі прокоментував перемогу над Бразилією.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі вже дав коментар із приводу подій на трибунах Маракана під час матчу Бразилія — Аргентина.