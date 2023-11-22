Давід Де Хеа не має наміру переїжджати до Саудівської Аравії - повідомляє 90min

Проте голкіпер готовий перейти до МЛС, якщо з’явиться така можливість. 

Давід залишив Манчестер Юнайтед минулим літом та став вільним агентом. Були розмови про те, що він може перейти до деяких представників топових ліг, проте поки що ніхто не підписав досвідченого гравця. 

Воротар навіть думав стосовно завершення кар'єри, а також отримав пропозицію від Ан-Насра. 