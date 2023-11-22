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Футболіст хотів би перейти до іншої ліги.

Давід Де Хеа не має наміру переїжджати до Саудівської Аравії - повідомляє 90min.

Проте голкіпер готовий перейти до МЛС, якщо з’явиться така можливість.

Давід залишив Манчестер Юнайтед минулим літом та став вільним агентом. Були розмови про те, що він може перейти до деяких представників топових ліг, проте поки що ніхто не підписав досвідченого гравця.

Воротар навіть думав стосовно завершення кар'єри, а також отримав пропозицію від Ан-Насра.