Інше

Арбітри стануть ще більш недоторканними, оскільки з ними зможуть говорити лише капітани команд.

Міжнародна рада футболу IFAB незабаром може випробувати нові зміни у футбольних правилах. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, комісія задовольнила дві найближчі зміни, які незабаром будуть протестовані.

Перше правило полягає в тому, що гравець, який здійснив тактичний фол, щоб зірвати небезпечну атаку, вилучатиметься на 10 хвилин. Це буде в тому випадку, якщо порушення не тягне на червону картку — у такому разі арбітр показуватиме футболістові помаранчеву картку.

Друге правило ґрунтується на розмовах з арбітрами. У цьому випадку з арбітрами зможуть розмовляти лише капітани команд.

Зазначається, що тестування оновлених правил буде з наступного сезону, причому не виключено, що вони будуть випробувані в англійській Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що IFAB обговорить можливість застосовувати ВАР при призначенні штрафних ударів та кутових.