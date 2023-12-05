Україна

Форвард львівської команди поділився своїми думками після гри з Зорею.

Нападник львівського Руху Ярослав Карабін прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти луганської Зорі (0:0).

"Руху потрібно впевненіше діяти у завершальній стадії атак. У нас було достатньо моментів, аби перемогти, але не вдалось їх реалізувати. Наприкінці гри могли ще й пропустити, але команду виручив Ледвій.

Тренерський штаб просив, аби команда надійно відіграла у захисті, щоб не допустити помилок і не дарувати суперникам моменти. Одним із факторів такої установки було важке поле. У першому таймі я мав кілька нагод, коли виходив на ударну позицію: в перший раз удар заблокували захисники, а в другому епізоді не вдалось влучити по м’ячу.

Звісно, нам хотілось перемогти і здобути три очка. Проте нічия за такої гри – нормальний результат. Зараз всі ці емоції потрібно скерувати на наступний матч із Ворсклою та спробувати перемогти у Полтаві, аби йти на перерву з хорошим настроєм", — наводить слова Карабіна прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Рух.