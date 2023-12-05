Футболісти будуть намагатися допомогти своїм командам.
Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Олександр Зінченко - Getty Images
05 грудня 2023, 21:47
Руслан Маліновський, Роман Яремчук в стартових складах своїх команд на матчі національних кубків, Олександр Зінченко розпочне в запасі матч Прем'єр-Ліги.
Дженоа в рамках 1/8 фіналу Кубку Італії зіграє на виїзді проти Лаціо.
Валенсія проведе матч у 1/32 фіналу Кубку Іспанії із Аросою.
Арсенал буде грати проти новачків АПЛ Лутона.
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