Руслан Маліновський, Роман Яремчук  в стартових складах своїх команд на матчі національних кубків, Олександр Зінченко розпочне в запасі матч Прем'єр-Ліги. 

Дженоа в рамках 1/8 фіналу Кубку Італії зіграє на виїзді проти Лаціо. 

Валенсія проведе матч у 1/32 фіналу Кубку Іспанії із Аросою. 

Арсенал буде грати проти новачків АПЛ Лутона. 

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