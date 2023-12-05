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Футболісти будуть намагатися допомогти своїм командам.

Руслан Маліновський, Роман Яремчук в стартових складах своїх команд на матчі національних кубків, Олександр Зінченко розпочне в запасі матч Прем'єр-Ліги.

Дженоа в рамках 1/8 фіналу Кубку Італії зіграє на виїзді проти Лаціо.

Валенсія проведе матч у 1/32 фіналу Кубку Іспанії із Аросою.

Арсенал буде грати проти новачків АПЛ Лутона.

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