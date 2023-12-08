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36-річний уругваєць провів чудовий сезон, незважаючи на свій вік.

Нападника Греміо Луїса Суареса, який вже покинув клуб, було визнано найкращим гравцем минулого сезону в чемпіонаті Бразилії.

На церемонії вручення нагород бразильської першості 36-річний уругваєць отримав дві премії.

Суарес був визнаний найкращим гравцем минулого сезону, а також найкращим форвардом.

Луїс виступав за Греміо з січня 2023 року. На його рахунку 51 матч, 23 забиті м'ячі та 17 результативних передач. У чемпіонаті Бразилії Суарес провів 33 матчі, забив 17 голів та віддав 11 асистів.

Раніше була інформація, що Суарес залишив Греміо і близький до переходу в Інтер Маямі, де він виступатиме з колишнім партнерами по Барселоні — Серхіо Бускетсом та Ліонелем Мессі.