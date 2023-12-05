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Уругваєць щодня відчуває біль.

Форвард Греміо Луїс Суарес розповів про проблеми зі здоров'ям.

"Я не можу розігнути коліно до кінця. Це наслідок операції, яку мені зробили 2020 року в Барселоні. Я працював над відновленням три місяці, а потім почалася пандемія, оголосили локдаун, і останній місяць я працював вдома один.

Я постійно відчуваю затискання. Добре, що коліно не набрякає. Якби в ньому накопичувалася рідина, я навіть не міг би їм поворухнути.

Перед матчем я приймаю три таблетки, ще одну — наступного ранку, а ще користуюся "Вольтареном" за кілька годин до матчу.

І справа не лише в коліні. Іноді у мене болить нижня частина підколінного сухожилля, часто непокоїть спина — через те, що я шкутильгаю. Щодня процедури різні залежно від того, який біль я відчуваю", - сказав 36-річний уругваєць в ефірі Radio 890.

Нагадаємо, Інтер Маямі налаштований підписати контракт із Луїсом Суаресом найближчими тижнями.

В Північній Америці він може доєднатися до своїх екс-партнерів по Барселоні — Жорді Альби, Серхіо Бускетса та Ліонеля Мессі.

У складі Греміо на даний момент він провів 51 матч та оформив 40 результативних дій.