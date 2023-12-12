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Гравець хотів би опинитися у Саудівській Аравії раніше.

Центральний нападник Кріштіану Роналду заявив, що шкодує про те, що не перейшов до Ан-Насра раніше.

У понеділок, 11 грудня, він забив свій 50-й гол у 2023 році. Роналду зазначив, що у цьому році лишилося ще трохи часу для покращення цього показника. Португалець дуже щасливий у Саудівській Аравії.

"Я віддам Ан-Насру вдвічі більше, ніж віддав в Європі", — сказав 38-річний гравець, передає у Twitter alharbi_44.

Нагадаємо, нещодавно Інтер Маямі Ліонеля Мессі анонсував матч з Ан-Насром.