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Команда Олексія Бєліка не змогла вийти із групи єврокубкового турніру.

Донецький Шахтар у заключному матчі групового етапу Юнацької ліги УЄФА поступився Порту з рахунком 0:2.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли у воротах "гірників" відзначився Анха Канде. Потім у середині тайму успіх "драконів" підкріпив Родрігу Мора.

Таким чином, на груповому етапі єврокубку команда Олексія Бєліка посіла третє місце, набравши шість очок за дві перемоги над Антверпеном. Порту та Барселона набрали по 15 балів та пройшли до плей-оф.

Порту U-19 - Шахтар U-19 2:0

Голи: Канде, 47, Мора, 63.

Шахтар U-19: Барченко, Дрозд, Башмарін, Данковський (Шелекета, 70), Огарков, Лосенко, Сметана (Янович, 70), Ющенко, Цуканов (Костриця, 78), Ломага (Трифаненко, 51), Савін (Демченко, 46).