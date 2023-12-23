У фіналі турніру Манчестер Сіті обіграв Флуміненсе.
Матео Ковачич, Getty Images
23 грудня 2023, 14:49
Манчестер Сіті у фіналі Клубного чемпіонату світу впевнено обіграв Флуміненсе (4:0).
У цьому матчі взяв участь півзахисник "містян" Матео Ковачич, який вийшов на поле на 62 хвилині.
29-річний хорват став першим футболістом в історії, який зміг виграти КЧМ у складі трьох різних команд. До Манчестер Сіті, хавбек брав трофей із Челсі та мадридським Реалом.
Нинішнього сезону Ковачич провів 20 матчів, у яких забив один гол.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Флуміненсе.