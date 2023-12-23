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У фіналі турніру Манчестер Сіті обіграв Флуміненсе.

Манчестер Сіті у фіналі Клубного чемпіонату світу впевнено обіграв Флуміненсе (4:0).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "містян" Матео Ковачич, який вийшов на поле на 62 хвилині.

29-річний хорват став першим футболістом в історії, який зміг виграти КЧМ у складі трьох різних команд. До Манчестер Сіті, хавбек брав трофей із Челсі та мадридським Реалом.

Нинішнього сезону Ковачич провів 20 матчів, у яких забив один гол.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Флуміненсе.