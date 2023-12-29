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Француз продовжить кар'єру за океаном.

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс продовжить свою кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє ESPN.

У послугах француза зацікавлений Лос-Анджелес, який перебуває на просунутій стадії переговорів із футболістом. Перехід узгоджений.

Контракт Льоріса з Тоттенгемом розрахований до літа 2024 року. Ймовірно, Уго перейде в Лос-Анджелес безплатно.

Нинішнього сезону Льоріс на полі не з'являвся. Він виступає у складі "шпор" із 2012 року. На його рахунку 444 матчі, з яких 151 "на нуль".