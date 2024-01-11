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Український голкіпер покинув клуб із Молдови.

Український ексголкіпер Динамо, запорізького Металурга та Говерли Максим Коваль у своїй професійній кар'єрі вже встиг змінити чималу кількість клубів та спробувати свої сили в багатьох куточках не тільки Європи, а на Близькому Сході.

Останнім клубом 31-річного воротаря був молдавський Шериф. Відучора українець та клуб розірвали співпрацю. Про це офіційно повідомила пресслужба Шерифа.

"Велика подяка Максиму за все та успіхів у Греції", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Коваль перейде до грецької Каламати, яка зараз перебуває на другій сходинці Другої ліги Греції. Але Максим зазначив, що зараз веде переговори з грецьким Арісом (Салоніки), який хоче віддати його Каламаті в оренду.