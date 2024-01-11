Іспанія

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував гру Кепи Аррісабалаги у 1/2 Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (5:3).

У рамках чвертьфіналу Суперкубка Іспанії Реал виграв мадридське дербі в Атлетіко в овертаймі з рахунком 5:3.

Після гри головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті висловився про гру голкіпера Кепи, який припустився декілька результативних помилок.

"Він зіграв нормально. Він нічого не міг зробити під час перших двох пропущених голів. Ми виберемо, хто гратиме у фіналі — Лунін чи Кепа.

3 пропущені голи? Ми повинні виправити певні речі та оцінити, що робити. Гол Грізманна був неймовірним", — сказав Анчелотті.

У фіналі "королівський клуб" зіграє з переможцем пари Барселона — Осасуна.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Атлетіко в півфіналі Суперкубка Іспанії-2024.