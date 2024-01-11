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Борт із гравцями збірної Гамбії терміново посадили після надзвичайної ситуації.

Половина делегації збірної Гамбії знепритомніла через спеку та нестачу кисню на борту літака, який прямував на Кубок Африки. За кілька хвилин після зльоту літак з командою та тренерським штабом здійснив аварійну посадку в аеропорту Банжула.

За словами гравця збірної Саїді Джанко, після посадки в літак багато футболістів відчули запаморочення та головний біль. Після зльоту ситуація погіршилася, але екіпаж літака запевнив, що після зльоту в салон буде включено кондиціонер.

"Ми всі могли загинути. Всі швидко заснули, включаючи мене. Я бачив короткі сни про те, як минуло моє життя. За дев'ять хвилин пілот вирішив повернутися, бо в салоні не було подачі кисню. Деякі гравці прокинулися лише після приземлення. Ми мало не отруїлися чадним газом. Через пів години польоту ми всі були б мертві", — розповів головний тренер збірної Гамбії Том Саінфіт в інтерв'ю Nieuwsblad.

Після приземлення попередні дослідження показали, що в салоні впав тиск і рівень кисню.

Кубок Африки пройде з 13 січня по 11 лютого.