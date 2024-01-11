Борт із гравцями збірної Гамбії терміново посадили після надзвичайної ситуації.
Гравці збірної Гамбії, твіттер
11 січня 2024, 15:50
Половина делегації збірної Гамбії знепритомніла через спеку та нестачу кисню на борту літака, який прямував на Кубок Африки. За кілька хвилин після зльоту літак з командою та тренерським штабом здійснив аварійну посадку в аеропорту Банжула.
За словами гравця збірної Саїді Джанко, після посадки в літак багато футболістів відчули запаморочення та головний біль. Після зльоту ситуація погіршилася, але екіпаж літака запевнив, що після зльоту в салон буде включено кондиціонер.
"Ми всі могли загинути. Всі швидко заснули, включаючи мене. Я бачив короткі сни про те, як минуло моє життя. За дев'ять хвилин пілот вирішив повернутися, бо в салоні не було подачі кисню. Деякі гравці прокинулися лише після приземлення. Ми мало не отруїлися чадним газом. Через пів години польоту ми всі були б мертві", — розповів головний тренер збірної Гамбії Том Саінфіт в інтерв'ю Nieuwsblad.
Після приземлення попередні дослідження показали, що в салоні впав тиск і рівень кисню.
Кубок Африки пройде з 13 січня по 11 лютого.