Половина делегації збірної Гамбії знепритомніла через спеку та нестачу кисню на борту літака, який прямував на Кубок Африки. За кілька хвилин після зльоту літак з командою та тренерським штабом здійснив аварійну посадку в аеропорту Банжула.

За словами гравця збірної Саїді Джанко, після посадки в літак багато футболістів відчули запаморочення та головний біль. Після зльоту ситуація погіршилася, але екіпаж літака запевнив, що після зльоту в салон буде включено кондиціонер.

"Ми всі могли загинути. Всі швидко заснули, включаючи мене. Я бачив короткі сни про те, як минуло моє життя. За дев'ять хвилин пілот вирішив повернутися, бо в салоні не було подачі кисню. Деякі гравці прокинулися лише після приземлення. Ми мало не отруїлися чадним газом. Через пів години польоту ми всі були б мертві", — розповів головний тренер збірної Гамбії Том Саінфіт в інтерв'ю Nieuwsblad.

Після приземлення попередні дослідження показали, що в салоні впав тиск і рівень кисню.

Кубок Африки пройде з 13 січня по 11 лютого.