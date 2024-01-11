Керманич клубу наполягає, що без кадрового посилення неможливо боротися за трофеї.
ТОМАС ТУХЕЛЬ, GETTY IMAGES
11 січня 2024, 15:33
Головний тренер Баварії Томас Тухель поскаржився на проблему трансферного ринку. Зокрема, німець вважає, що ціни на футболістів аж занадто завищені.
"Конкуренція у боротьбі за будь-якими титулами стає дедалі інтенсивнішою. Будь-яка поразка може дорого коштувати команді. Ми повинні витримувати цю конкуренцію із суперниками й на дистанції, і в кожному матчі.
Моя проблема полягає в тому, що я не люблю чекати. Я знаю, чого прагну і як побудувати цю ігрову модель. І мені потрібні для неї певні гравці. Важко цього досягти, ціни на футболістів злетіли до небес. Але ми працюємо над розв'язанням проблеми", — розповів Томас Тухель.
Нагадаємо, Баварія вже оголосила про два трансфери, які відбудуться наступного літа. До мюнхенців приєднаються вінгери Браян Сарагоса та Несторі Іранкунда.