Німеччина

Керманич клубу наполягає, що без кадрового посилення неможливо боротися за трофеї.

Головний тренер Баварії Томас Тухель поскаржився на проблему трансферного ринку. Зокрема, німець вважає, що ціни на футболістів аж занадто завищені.

"Конкуренція у боротьбі за будь-якими титулами стає дедалі інтенсивнішою. Будь-яка поразка може дорого коштувати команді. Ми повинні витримувати цю конкуренцію із суперниками й на дистанції, і в кожному матчі.

Моя проблема полягає в тому, що я не люблю чекати. Я знаю, чого прагну і як побудувати цю ігрову модель. І мені потрібні для неї певні гравці. Важко цього досягти, ціни на футболістів злетіли до небес. Але ми працюємо над розв'язанням проблеми", — розповів Томас Тухель.

Нагадаємо, Баварія вже оголосила про два трансфери, які відбудуться наступного літа. До мюнхенців приєднаються вінгери Браян Сарагоса та Несторі Іранкунда.