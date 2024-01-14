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Нігерія стартує на КАН з необов'язкової нічиєї.

На Кубку Африканських Націй триває перший тур. Сьогодні на стадіоні в Абіджані зійшлись Нігерія та Екваторіальна Гвінея.

Першими забили номінальні гості. Затяжна атака Екваторіальної Гвінеї закінчилась ударом Сальвадора з лінії карного майданчика. Голкіпер Нігерії не мав шансів врятувати свою команду.

Відповідь Нігерії не забарилась. Через дві хвилини представники Серії А організували гол у ворота суперника — Лукман навісив, а Осімген заштовхав м'яч у сітку. 1:1.

Таким чином, Екваторіальна Гвінея вперше не програла Нігерії. До сьогоднішнього матчу в пасиві гвінейців було три поразки.

Після першого туру Нігерія та Екваторіальна Гвінея мають по одному очку, Кот-д’Івуар очолює таблицю з трьома пунктами, Гвінея-Бісау поки без залікових пунктів.

Нігерія — Екваторіальна Гвінея 1:1

Голи: Сальвадор, 36 - Осімхен, 38