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Тренер розповів стосовно виступів гравця.

Дідьє Дешам розповів щодо нинішньої форми Олів'є Жиру.

"Олів'є має чудову ментальну та фізичну здатність підтримувати себе у формі у його віці. Як і раніше, він ставить перед собою нові завдання. Йому необхідно уважно стежити за собою, бо завжди є конкуренція".

У матчі Мілана із Ромою досвідчений Олів'є забив гол.

Цього сезону він провів 24 матчі в усіх можливих турнірах, забив одинадцять голів і віддав сім асистів.