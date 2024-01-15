Іспанія

Англійський півзахисник Джуд Беллінгем відкрив лік своїм трофеям в Реалі.

Напередодні мадридський Реал здобув упевнену перемогу (4:1) в фінальному матчі за Суперкубок Іспанії-2024 проти каталонської Барселони.

Реал — Барселона 4:1 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Іспанії

Цей трофей став першим для новачка мадридського клубу Джуда Беллінгема. В цьому матчі він віддав гольову передачу на Вінісіуса Жуніора на 7-ій хвилині матчу.

Наступний матч для Реала буде черговим мадридським дербі проти Атлетіко, але цього разу на Метрополітано й у рамках Кубка Іспанії.