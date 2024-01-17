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Легенда Ювентуса продовжить футбольну подорож в Америці.

Колишній захисник Ювентуса та збірної Італії Джорджо К'єлліні після завершення кар'єри розпочне тренерську роботу в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

39-річний італієць, який у грудні оголосив про завершення кар'єри, обійматиме посаду тренера з розвитку футболістів у клубі МЛС.

За свою кар'єру К'єлліні встиг пограти за Ювентус, Ліворно, Лос-Анджелес та Фіорентину.

Зазначимо, що минулого сезону Лос-Анджелес дістався фіналу МЛС, де поступився Коламбусу Крю.