Северная Америка

Новий виклик у кар'єрі досвідченого голкіпера.

Французький голкіпер Уго Льоріс став гравцем Лос-Анджелес ФК, передає офіційний сайт клубу МЛС.

Контракт 37-річного гравця з новою командою розраховано до кінця 2024 року. В угоді також є опція її продовження на 2025 та 2026 роки.

Нагадаємо, що у цьому сезоні Льоріс ще не з'являвся на полі. До Тоттенгема, який був його попереднім клубом, він приєднався наприкінці серпня 2012 року, встигнувши провести за "шпор" 444 матчі, в яких пропустив 508 голів і 151 раз залишив свої ворота "сухими".