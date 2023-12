Центральний захисник Джорджо К'єлліні завершив кар'єру у віці 39 років, про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Найбільш відомий виступами за Ювентус (561 матч) та збірну Італії (117 матчів) гравець вирішив повісити бутси на цвях.

"Ти був найкрасивішою та найбільш насиченою подорожжю у моєму житті.

Ти був для мене всім. З тобою я пройшов унікальний і незабутній шлях.

Але тепер настав час почати нові етапи, зустрітися з новими викликами та написати нові важливі та захоплюючі сторінки життя", — написав італієць, прощаючись із футболом.

