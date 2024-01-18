Легенда Ліверпуля продовжить працювати у Саудівській Аравії.
Стівен Джеррард, Getty Images
18 січня 2024, 17:31
Головний тренер Аль-Іттіфака Стівен Джеррард продовжить очолювати команду із Саудівської Аравії. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, керівництво клубу та 43-річний англієць домовилися про новий контракт, який буде розрахований до 2027 року.
Зазначається, що саудівський клуб пообіцяв фахівцю, щоб продовжуватиме вкладати гроші в команду та її розвиток.
Нагадаємо, Джеррард очолив Аль-Іттіфак влітку минулого року.
Після 19 турів Аль-Іттіфак набрав 25 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялося, що Гендерсон та Аль-Іттіфак домовилися про розірвання контракту.