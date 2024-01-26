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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 січня 2024 року.

Завершилася 701 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

"F-16 Україні партнери вже готові надати, але нам треба завершити підготовку для їх роботи", — сказав Юрій Ігнат, який зазначив, що для їх прибуття мають бути готові і пілоти, і інфраструктура, і інженери.

"Окупанти готуються до нового наступу на Авдіївку: вони вже перекинули до міста 40 тисяч резервістів", — повідомив майор МВС Максим Морозов. Серед них — ув'язнені та підрозділи Шторм. Також за його словами, українська розвідка має дані про сформований танковий пункт окупантів з новими танками, які братимуть участь у штурмі.

"Україна не продовжуватиме транзит російського газу після закінчення поточного договору наприкінці цього року" – Кабмін.

"На борту Іл-76 мали бути військово-політичні VIP-персони рф, але в останній момент ФСБ заборонила їм сідати", — заявив представник ГУР Андрій Юсов. Також він зазначає, що до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл. А російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака.

"Повернули в бюджет 1,5 млрд грн, які фігурують у корупційній схемі придбання артилерійських снарядів для ЗСУ", — Умєров.

"Франція доставила в Україну дві РСЗВ M270 LRU", — Міноборони Франції.

Міжнародний суд ООН оголосив дату винесення рішення за позовом України проти рф у справі про порушення конвенцій про заборону фінансування тероризму та подолання форм расової дискримінації. Суд у Палаці миру в Гаазі винесе своє рішення в середу, 31 січня, о 16:00 за Києвом.

"путін гарантуватиме безпеку і не проти вступу України до НАТО, але території не віддасть", – Bloomberg. "росія хоче вирішити конфлікт дипломатично, але, якщо треба, битиметься за українські землі до останнього патрону".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 65 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Комісарового Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Зноб-Трубчевська, Марчихина Буда, Заруцьке, Павлівка, Запсілля, Новодмитрівка, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Торського Донецької області та ще 2 атаки неподалік Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Роздолівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 7 атак біля Богданівки, Іванівського та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі Дружківки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 4 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Костянтинівки Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ставки Миколаївської області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися такі населені пункти Херсонської області, як Львове, Тягинка, Іванівка.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Протягом доби підрозділами ракетних військ завдано удару по 1 району зосередження особового складу противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Наші воїни Національної гвардії України. Є за що сьогодні їх відзначити. Спецпризначенці 1-го та 3-го окремих штурмових загонів Омега. Хлопці дуже ефективно воюють на передовій, у дійсно гарячих місцях фронту. 15-й Слов’янський полк і 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії – це Східний напрямок. Дякую вам за влучність, воїни!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!