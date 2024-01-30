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Гравець далі хоче виступати у нинішньому клубі.

Набіль Фекір не гратиме у чемпіонаті Саудівської Аравії найближчим часом - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

До Бетіса не висилали конкретних пропозицій щодо трансферу Набіля, не було заявок чи можливих розмов з боку команд із цієї країни.

Таким чином, Фекір буде далі виступати у іспанській команді, до складу якої доєднався у 2019 році та став одним з лідерів команди Ла Ліги.

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Цього сезону 30-річний гравець провів 8 матчів в усіх можливих турнірах і віддав 1 асист.