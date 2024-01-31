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Можливо, ми більше не побачимо дуелі португальця з Ліонелем Мессі.

Центральний нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду пропустить матч проти Інтера з Маямі в Ер-Ріяді через травму, передає портал talkSPORT.

Поєдинок саудівського та американського клубів має відбутися у четвер, 1 лютого. Дуель Роналду-Мессі у ньому ми не побачимо, оскільки 38-річний португалець продовжує відновлюватися після отримання м'язової травми.

"Роналду перебуває на останній стадії відновлення. Ми сподіваємося, що у найближчі кілька днів він зможе почати працювати з командою. Він пропустить гру з Інтером", — заявив головний тренер Ан-Насра Луїш Каштру.

Таким чином, можливо, що у січні 2023 року відбулося останнє протистояння португальця з аргентинцем Мессі.